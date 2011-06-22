Петербург оказался в числе лидеров по объемам выпуска беспилотников

"Технопарк" Северной столицы смог привлечь около 1,3 млрд рублей на разработку беспилотных технологий.

В текущем году порядка 20 проектов от резидентов Научно-произвеодственного цеха в сфере развития беспилотных технологий получили грантовую поддержку на сумму почти в 1,3 млрд рублей для разработки конструкторской документации на комплектующие изделия для БАС (беспилотных авиационных систем), – сообщают в Смольном.

Поддержка науки и новых технологий входит в число приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Беспилотники – одна из самых высокотехничных и перспективных отраслей современной промышленности. В рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" мы активно участвуем в её развитии. На сегодняшний день Петербург – один из национальных лидеров по объемам выпуска беспилотников. У нас сосредоточен целый ряд организаций, занимающихся их разработкой и производством. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

НПЦ БАС был открыт в 2024 году на основе петербургского "Технопарка", который оказывает поддержку в развитии и масштабировании проектов, связанных с беспилотными технологиями. Научно-производственный цех занимается поиском, оценкой и внедрением перспективных разработок вузов, а также акселерацией малых техно-компаний и начинаний.

Резидентам НПЦ доступна вся инфраструктура Технопарка: они могут пользоваться технологическими возможностями инжиниринговых центров и услугами консультационных подразделений – Бизнес-инкубатора и Центра кластерного развития. В том числе – стать участниками акселерационной программы Бизнес-инкубатора Технопарка Ingria.Drone. Администрация Санкт-Петербурга

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Фото: АО "Технопарк Санкт-Петербурга"