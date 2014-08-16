Технопарк Петербурга впервые за 18 лет получил собственное здание

Новая площадка в 2,5 раза больше прежней вместит производства более 130 резидентов.

"Технопарк Санкт-Петербурга" впервые за 18 лет обрел собственное помещение. Новую площадку осмотрел вице-губернатор Кирилл Поляков вместе с участником специальной военной операции Никитой Лобозовым, сообщается в Telegram-канале чиновника.

Как отметил Поляков, переезд стал возможен благодаря поддержке губернатора. Площадь нового здания составляет 11,5 тыс. кв. м, что в 2,5 раза превышает размеры прежнего арендованного пространства.

В настоящее время в технопарке числится более 130 резидентов. Увеличение площадей позволит многим из них разместить здесь собственные производства.

На экскурсию вице-губернатор пригласил своего подопечного по программе "Время героев Санкт-Петербурга" — участника СВО Никиту Лобозова. Поляков пояснил, что Лобозов готовит аттестационную работу по тематике беспилотных авиационных систем, и знакомство с деятельностью технопарка станет для него полезным опытом.

Ранее мы сообщили о том, что на развитие ОЭЗ "Санкт-Петербург" выделят 4,4 млрд рублей.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков