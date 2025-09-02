БПЛА повредили четыре здания Пулковской обсерватории в Ленинградской области
Сегодня, 14:24
Ударная волна повредила остекление и двери четырех объектов, включая котельную

В результате ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область пострадали постройки Пулковской обсерватории Российской академии наук. Ударная волна повредила остекление и двери четырех объектов. Об этом сообщили в администрации учреждения.

Заместитель директора по организационным вопросам Главной астрономической обсерватории РАН Татьяна Борисевич рассказала, что взрывной волной нанесен ущерб зданиям и сооружениям. В некоторых постройках повреждены двери, разбито много окон. В общей сложности пострадало четыре объекта, ударная волна задела даже котельную. Глава администрации Московского района пообещал оказать учреждению необходимую поддержку в проведении восстановительных работ. Сейчас сотрудники обсерватории пытаются устранить последствия собственными силами.

Фото: ВКонтакте / Экскурсии в Пулковскую обсерваторию (Kate Khovritcheva)

