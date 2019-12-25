Петербург отмечает 243-ю годовщину открытия "Медного всадника"

Создание скульптуры заняло более десятилетия, над проектом работали выдающиеся мастера эпохи: французский скульптор Этьен Фальконе, помощница Марии Колло, российский архитектор Юрий Фельтен и инженер Фёдор Гордеев.

В понедельник, 18 августа, исполняется 243 года со дня торжественного открытия знаменитого памятника Петру I "Медный всадник" в Петербурге. О знаменательной дате сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ровно 243 года назад, 18 августа 1782 года, состоялось открытие величественного конного памятника Петру Первому на Сенатской площади, подчеркнул градоначальник. Созданный по приказу Екатерины II, памятник вскоре превратился в символ Петербурга и мощи Российской империи. Екатерина продолжила начинания Петра Великого, расширяя границы государства и утверждая Россию как великую державу.

Создание скульптуры заняло более десятилетия, над проектом работали выдающиеся мастера эпохи: французский скульптор Этьен Фальконе, помощница Марии Колло, российский архитектор Юрий Фельтен и инженер Фёдор Гордеев. Советниками выступали философы Дидро и Вольтер. Отдельного внимания заслуживает уникальный постамент, известный как Гром-камень. Этот гигантский валун искали специально объявленным указом. Камень обнаружили в Конной Лахте, а доставка огромной каменной глыбы на Сенатскую площадь стала инженерным подвигом, вдохновившим современников.

Ежегодно, 27 мая, горожане собираются у памятника, чтобы возложить цветы в честь Дня основания Петербурга. Недавно, в рамках празднования 350-летия Петра I, состоялась масштабная реставрация памятника.

