Реставрация усадебного дома Ильи Репина "Пенаты" продолжается в Курортном районе

В Курортном районе Петербурга продолжают восстанавливать исторические фасады и внутреннее убранство усадьбы известного живописца Ильи Репина "Пенаты", начатые в ноябре минувшего года. Пресс-служба КГИОП сообщает, что реставраторы сняли старую отделку здания, полностью очистили бревенчатые стены и сейчас занимаются устранением щелей и деформационных трещин.

Внешний вид фасада будет воссоздан в оригинальных цветах, основываясь на архивных материалах. Основной этап реставрации запланирован завершить к празднованию дня рождения мастера в 2026 году. Дальнейшие планы музея Академии художеств включают озеленение усадебного парка, воссоздание водоносной системы, березовой аллеи, дорожек и лесопаркового ландшафта, поясняют в ведомстве.

В своем имении в посёлке Куоккала (ныне Репино), Илья Репин провёл последние 30 лет жизни. Здесь художник обустроил две просторные мастерские — летнюю и зимнюю, а впоследствии пристроил кабинет и балкон, где любил проводить свободное время, вплоть до зимних холодов. Экспозиция музея открылась в здании усадьбы в 1940 году. Во времена Великой Отечественной войны усадьба сильно пострадала, превратившись фактически в руины. Всё самое ценное — архивы и личные предметы — успели вывезти в Академию художеств, таким образом сохранив наследие. Позднее, в 1950–1960-е годы, усадьба была бережно восстановлена.

Видео: КГИОП Петербурга