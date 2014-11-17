Дом Рейхеля на Васильевском острове стал памятником регионального значения

Архитектурный облик здания сохранился практически неизмененным, исключая некоторые элементы украшения, утраченные в советское время.

Распоряжением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) статус памятника регионального значения присвоен зданию, известному как "Дом А.Н. Рейхеля", расположенному на Васильевском острове по адресу: 8-я линия, дом 85.

История этой территории начинается с середины XVIII века, когда территория оставалась свободной от застройки. Позднее, в последней четверти XVIII века, здесь возникли деревянные строения, сохранившиеся вплоть до конца следующего столетия. Участок перешел в собственность Николая Рейхеля, представителя династии оптиков-механиков, происходящих из Финляндии.

Семья Рейхелей имела глубокие корни в ремесленных традициях: отец Николая, переехавший в Россию из Германии через Швецию и получив российское гражданство в 1851 году, заложил основы семейного дела. Николай, поселившись в Петербурге в середине 1860-х годов, приобрел долю в механической мастерской своего родственника и постепенно создал собственное производство, выпускающее оптическое оборудование, включая военные приборы для армии.

В 1909-1910 годах сын Николая Александр Рейхель поручил архитектору Василию Вейсу построить современный пятиэтажный особняк в стиле модерн, который занял угол пересечения улиц. Изначально в здании располагалась фабрика оптико-механических приборов, принадлежавшая семье Рейхелей.

Архитектурный облик здания сохранился практически неизмененным, исключая некоторые элементы украшения, утраченные в советское время. Архивные чертежи показывают, что фасад имел изначально два лестничных входа, один из которых впоследствии был переделан в окно.

После революции фабрику национализировали, семья Рейхелей эмигрировала в Финляндию, а предприятие вошло в структуру Ленинградского оптико-механического объединения. Впоследствии дом утратил промышленное назначение и превратился в жилой, сохраняя первоначальные черты исторической архитектуры.

