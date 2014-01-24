Дом Юлиуса Коллана на Большом проспекте Васильевского острова признали памятником

Архитектурный облик строения выполнен в контрастных оттенках, отдельные фрагменты украшены декоративными элементами в виде геометричных северных узоров.

Дом Юлиуса Коллана, расположенный на Большом проспекте Васильевского острова, дом 92, получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба КГИОП.

Четырёхэтажное строение возведено в 1904-1905 годах по проекту известного архитектора Фёдора Лидваля и считается ярким примером стиля северного модерна в архитектуре Петербурга. Специалистами комитета особо отмечены характерные черты экстерьера: фасад здания облицован камнем, первый этаж выделен каменными вставками, окна различаются формой и высотой. Центральная часть фасада акцентируется крупным трёхгранным эркером, установленным над главным входом.

Архитектурный облик строения выполнен в контрастных оттенках, отдельные фрагменты украшены декоративными элементами в виде геометричных северных узоров. До настоящего времени дом сохраняет своё изначальное предназначение жилого здания и эксплуатируется как многоквартирный жилой дом.

Фото: Telegram / КГИОП