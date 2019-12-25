В Рособрнадзоре рассказали, что не считается шпаргалкой на ЕГЭ

Для каждого предмета зафиксирован свой набор предметов, разрешенных на рабочих столах.

На российской территории участники Единого государственного экзамена могут использовать на ЕГЭ непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь и другие разрешенные средства в зависимости от сдаваемого школьного предмета. Соответствующие данные разместили в открытом доступе представители пресс-службы Рособрнадзора. Специалисты добавили, что в методических рекомендациях также говорится о том, что ребенок может иметь на своем рабочем столе также еду, воду и лекарства.

Согласно опубликованным рекомендациям, на государственных экзаменах по физике и биологии участникам разрешено размещать на столах непрограммируемый калькулятор, по физике - также линейку без справочной информации. По географии - непрограммируемый калькулятор, географические карты с административной картой России и политической картой мира, статистические приложения. По математике - линейка без справочной информации. На ЕГЭ по химии разрешается приносить непрограммируемый калькулятор, периодическую систему Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. На экзамене по литературе ребенок может положить на стол орфографический словарь.

