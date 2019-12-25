Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ

В профильном ведомстве объявили о новых правилах для сотрудников при пропуске учащихся на место проведения экзамена.

Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед ЕГЭ-2026. Соответствующие данные опубликованы в официальных рекомендациях профильного ведомства страны. Эксперты пояснили, что организаторы и сотрудники мероприятия, охраняющие на местах правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым лицам или их личным вещам. При срабатывании металлоискателя персоналу следует попросить учащегося добровольно сдать все вещи перед началом проведения государственного экзамена в специально отведенное для этого помещение или сопровождающему лицу. Если экзаменуемый отказывается выполнить это требование, то сотрудники обязаны составить акт о недопуске человека на пункт проведения ЕГЭ. Уточняется, что к экзамену в резервные дни нарушивший правила участник будет допущен только после принятия соответствующего решения председателем государственной экзаменационной комиссии.

Музаев рассказал, когда могут ввести практическую часть ЕГЭ по химии и биологии.

Фото: Piter.tv