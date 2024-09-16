Экзамены в Петербурге перенесут при угрозе БПЛА и ракетных атаках

Рособрнадзор рекомендовал регионам подготовить сценарии действий на случай ЧП во время ЕГЭ и ОГЭ.

В комитете по образованию Санкт-Петербурга разработали алгоритмы действий на случай ракетных атак и налётов беспилотников, если они произойдут во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Подготовить такие сценарии регионам рекомендовал Рособрнадзор.

Как сообщила руководитель отдела общего образования комитета Анна Грубская, при объявлении опасности БПЛА в городе пункты проведения экзаменов не прекратят работу. Однако, если угроза будет очень серьёзной, учащихся эвакуируют, а сдачу ЕГЭ перенесут на дополнительный или резервный день, пишет "Фонтанка".

В любой ситуации лучше проговорить, чтобы иметь сценарий действий на случай возникновения разных условий, нарушающих безопасность на ЕГЭ. Экзамен будет перенесён на дополнительный день или в резервные сроки — это касается экзаменов по выбору. В данной ситуации дети пострадать не должны. Анна Грубская, руководитель отдела общего образования комитета

Отключения мобильного интернета, по словам Грубской, не скажутся на проведении экзаменов, так как все материалы передают по проводным и защищённым каналам связи. Более того, в школах во время экзаменов работают специальные "глушилки", чтобы предотвратить списывание. "Коллеги даже шутили, что нам отсутствие мобильного интернета только в помощь", — добавила она.

Если же во время экзамена отключат электричество, ситуация может развиваться по-разному. В каждом районе города есть резервные источники электроснабжения. Существует договорённость о непроведении аварийных работ вблизи школ, где проходят экзамены. В случае отключения руководитель пункта предложит сдающим прерваться, а экзамен продлят. Также обязательное требование — присутствие в каждом пункте сотрудников МВД и медика.

