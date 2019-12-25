Петербург выкупит ещё 30 соцобъектов: в планах — школы, детсады и дороги

Изначально власти утвердили список из 80 объектов.

В Санкт-Петербурге расширили программу выкупа социальных и инфраструктурных объектов. В ближайшие три года город приобретёт 110 зданий и сооружений — на 30 больше, чем планировалось ранее.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", изначально власти утвердили список из 80 объектов, но теперь его дополнили. Речь идёт о школах, детских садах, поликлиниках, спортивных и транспортных объектах, которые необходимы для развивающихся районов.

В обновлённый перечень вошли, в частности, детский сад с бассейном в Василеостровском районе и школа в Парголово, а также медицинские учреждения, дороги, спортивный комплекс в Пушкинском районе и центр для молодёжи в Красносельском районе. Кроме того, планируется выкуп центра реабилитации в Колпинском районе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что город продолжает придерживаться принципа комплексной застройки: жильё вводится одновременно с социальной инфраструктурой. По его словам, такой подход позволил сократить накопленный дефицит школ и детских садов, который формировался в предыдущие годы. Он также отметил, что механизм выкупа уже доказал свою эффективность: город получает готовые объекты, а жители — доступ к необходимым услугам без многолетнего ожидания.

Организацией выкупа займётся Комитет имущественных отношений. После оформления в собственность города объекты будут переданы профильным учреждениям и начнут работать для жителей.

