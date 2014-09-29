  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург из Бразилии прибыла зараженная партия арахиса
Сегодня, 10:17
185
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург из Бразилии прибыла зараженная партия арахиса

0 0

Порядка 50 тонн продукции следовали в Москву.

В Большом морском порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора по Северо-Западу при ввозе импортной партии арахиса выявили нарушение Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна". Порядка 50 тонн продукции следовали в Москву из Бразилии.

Партия арахиса была заражена вредителем запасов зерна – малым мучным хрущаком (Tribolium confusum). В соответствии с действующими нормативными правовыми документами ввоз продукта на территорию России запретили. 

Ранее на Piter.TV: опасный сорняк в партии семян чиа из Парагвая нашли в порту Петербурга. Исследования провели специалисты Петербургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК". 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора 

Теги: арахис, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии