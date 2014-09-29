В Петербург из Бразилии прибыла зараженная партия арахиса

В Большом морском порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора по Северо-Западу при ввозе импортной партии арахиса выявили нарушение Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна". Порядка 50 тонн продукции следовали в Москву из Бразилии.

Партия арахиса была заражена вредителем запасов зерна – малым мучным хрущаком (Tribolium confusum). В соответствии с действующими нормативными правовыми документами ввоз продукта на территорию России запретили.

Ранее на Piter.TV: опасный сорняк в партии семян чиа из Парагвая нашли в порту Петербурга. Исследования провели специалисты Петербургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК".

