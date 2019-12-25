Опасный сорняк в партии семян чиа из Парагвая нашли в порту Петербурга

В морском порту Санкт-Петербурга при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии продовольственных семян чиа, прибывших из Парагвая, государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил семена растения, которые по своим морфологическим признакам схожи с карантинным объектом, включенным в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В результате лабораторных исследований, проведенных специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК", было установлено, что продукция заражена опасным карантинным сорняком — чередой дваждыперистой (Bidens bipinnata L.). В связи с этим ввоз 20 тонн зараженных семян чиа на территорию Российской Федерации был запрещен.

Череда дваждыперистая является сорным растением, которое засоряет овощные культуры, края каналов и сады. При сильном и среднем засорении она создает неблагоприятные условия для развития культурных растений, способствует распространению болезнетворных вирусов и заболеваний. Кроме того, это цветущее растение служит источником питания для вредных насекомых, а его корни и стебли затрудняют работу сельскохозяйственной техники, снижая производительность труда.

