В ритме памяти: в Кудрово закружился "Вальс Победы"

Впервые в Кудрово на сцене ЦКД встретились юнармейские отряды Ленинградской области, чтобы исполнить "Вальс Победы". Шесть команд показали не просто хореографию, а глубокие исторические миниатюры. Этот конкурс стал прологом к более масштабной акции, которая объединит жителей всего Заневского поселения 9 мая.

Плавные движения под раскаты мелодии, целый калейдоскоп эмоций на юных лицах. В Кудрово впервые состоялся смотр-конкурс "Вальс Победы". У каждой команды свой танец, со своей историей.

Приятно, когда люди понимают, насколько это важно. И сам весь этот конкурс, он очень важен. Он показывает то, сколько людей в действительности помнят и любят историю, чтят ее. Этот вальс, он подразумевается как память о тех военных временах, о том, что сейчас происходит, к сожалению. И мы должны помнить и любить историю, любить свою родину и чтить ее. Полина Бобкова, участница смотр-конкурса "Вальс Победы"

Участниками стали юнармейские команды Ленинградской области из Сосновоборского округа и Всеволожского, Выборгского районов. Ребята отмечают, исполнить танец стало не обязанностью, а привилегией.

Все очень даже на самом-то деле и хотели станцевать вальс. Всем было довольно-таки приятно. То есть мы старались, мы каждый день репетировали это. Мальчики старались, эмоции, все, как нам хореографы все говорили. Мы все, соответственно, все и делали. И не было такого, знаете, что "ну, я вот не хочу" или как-то желания не было, нет! У всех было! Артём Немцов, участник смотр-конкурса "Вальс Победы"

Конкурс прошёл на большой сцене ЦКД "Кудрово". Первыми выступили юнармейцы отряда "Молот" Кудровского центра образования №1. Далее на паркет вышли "Орлята" из Выборгского района. Следом за ними выступили воспитанники школы №2 из Всеволожска. Затем – сводный отряд города Сосновый Бор. Своими номерами зрителей и жюри порадовали отряды "Стрела" из Колтушской школы имени академика Павлова и "Патриот Альфа" тоже из Всеволожска. Гости также могли ознакомиться с работой тематических интерактивных зон: разобрать и собрать автомат, научиться вязать сложные узлы и своими руками смастерить георгиевскую ленточку. А любителей технологий ждал интерактивный симулятор и мастер-класс по управлению настоящими дронами.

Сегодня мы видели не просто танец, но и экскурс в историю. Здорово, что была заложена достаточно глубокая драматургия. Каждый номер отличался какой-то погруженностью. Ребята тоже вникли в исторические моменты, чтобы передать эмоции именно в той истории, о которой они рассказывали. Мария Тырувере, директор центра культуры и досуга "Кудрово" Заневского городского поселения

Начальник регионального штаба "ЮНАРМИИ" Екатерина Казакова поблагодарила администрацию за отличную организацию.

Вальс победы – это возможность для молодёжи выразить свою благодарность поколению победителей через такой красивый и символичный жест. Смотреть, как пары кружатся в едином ритме, объединённые памятью, объединённые радостью - это очень трогательно и вдохновляет. Подобные мероприятия сохраняют историческую память, передают ее молодому поколению, напоминая о важности мира и единства. Екатерина Казакова, начальник регионального штаба "ЮНАРМИИ"

Одним из почётных гостей стал Вячеслав Кондратьев. Глава Заневского поселения выступил с приветственным словом, а после анонсировал не менее красивое событие – Всероссийскую акцию "Вальс Победы".

В городском поселке Янино, в нашем административном центре, будет проходить более масштабное мероприятие 9 мая, в котором будут принимать участие уже все жители. Они готовятся. Это очень здорово. И мы всех приглашаем принять в нем участие. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

Вальс в Кудрово стал первой страницей майских событий. Кружение пар и память сердец — лишь начало. Главный танец Победы ещё впереди — на площадях и в парках, где в едином ритме закружится уже вся страна.

