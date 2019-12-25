Звезду клипа трека HammAli & Navai Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист

Актриса Ксения Добромилова погибла в Москве после наезда мотоцикла. Страшная авария произошла накануне на Большой Дорогомиловской улице. Об этом сообщает Прокуратура столицы.

Один из байкеров не справился с управлением и влетел в стоящего на дороге пешехода. От полученных травм девушка скончалась. За несколько часов до трагедии Ксения Добромилова оповестила своих подписчиков в соцсетях, что планирует организовать съемки заезда мотоциклистов.

Известно, что 35-летняя погибшая работала фотографом и актрисой. Пик карьеры пришелся на съемку клипа "Девочка-война" исполнителей HammAli & Navai. Видео в соцсетях посмотрели 200 млн человек.

Отметим, что виновник аварии выжил, получив ушибы и ссадины. Об этом сообщает 78.ru. От госпитализации лихач отказался, полиция его задержала. Дело находится на контроле у Прокуратуры.

Фото: прокуратура Москвы