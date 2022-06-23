Минстрой обновляет требования к проектированию детских садов

Документ исключает избыточные требования и вводит современные стандарты.

Минстрой России завершает обновление свода правил для проектирования зданий дошкольных образовательных организаций. Новшества направлены на упрощение строительства, снижение затрат и ускорение ввода объектов в эксплуатацию. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург" со ссылкой на Минстрой РФ.

Документ исключает избыточные требования и вводит современные стандарты. Новые правила позволят эффективнее размещать детские сады в условиях плотной городской застройки, сократить сроки прохождения государственной экспертизы и облегчить реализацию проектов.

Особое внимание уделено проектированию площадок и зон для детей. Например, в малокомплектных учреждениях можно будет организовывать общие групповые площадки для детей от 3 до 7 лет.

"Актуализация норм позволит создавать социальную инфраструктуру быстрее и доступнее, что отвечает задачам национального проекта", — отметил Министр строительства Ирек Файзуллин.

Изменения прошли экспертизу и получили одобрение профильных организаций. Это очередной шаг к совершенствованию проектирования социальных учреждений.

Фото: Минстрой РФ