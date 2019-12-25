В НЦ "Россия" обсудили национальный архитектурный код страны

На его базе будут продолжать развитие идентичности регионов.

В Национальном центре "Россия" обсудили, как сочетать культурные традиции и историческое наследие регионов с современной архитектурой и градостроительством. Инициативы прозвучали 15 октября на заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько предложил активнее включать в городскую ткань элементы исторического наследия, народных промыслов и локальных дизайнерских решений. В ходе выступления главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что можно сделать архитектуру выразительнее без серьёзного роста стоимости строительства. Важным шагом участники заседания также назвали возвращение искусства на фасады общественных зданий.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомовзаявил о необходимости закрепить концепцию на законодательном уровне. После утверждения плана мероприятий эксперты подготовят предложения по корректировке нормативных актов, в том числе в сфере архитектурной деятельности.

В ходе заседания также обсуждались решения Минстроя России по формированию комфортной городской среды в контексте высокой значимости сохранения и приумножения национальных архитектурных и градостроительных традиций и подходов.

Фото: Минстрой России