"Технопарк Петербурга" расширяется за счет покупки бизнес центра Ростра

Новая площадка увеличит число резидентов технопарка в несколько раз.

АО "Технопарк Санкт-Петербурга" приобрело бизнес-центр "Ростра" в Красногвардейском районе города в рамках реализации новой концепции развития и масштабирования площадок для высокотехнологичных компаний. Источник: консалтинговая компания "Maris". Об этом сообщили в консалтинговой компании Maris, выступившей брокером сделки.

Сделка включает покупку офисного комплекса общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров, а также земельного участка размером 6,5 тысячи квадратных метров. Компания "Maris" выступила брокером и подтвердила завершение сделки. По данным консультантов, приобретение связано с утвержденной стратегией развития "Технопарка Санкт-Петербурга", которая предусматривает увеличение его совокупной площади в 2,5 раза. Соответствующую задачу поставило правительство города.

За счет новой локации планируется увеличить в два-три раза количество резидентов. В первую очередь расширение ориентировано на компании, работающие в сферах робототехники, медицинских и биотехнологий, а также беспилотных систем. Дополнительно будут учтены потребности резидентов Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем, в который входят 71 компания.

Бизнес-центр "Ростра" относится к объектам класса B. Комплекс состоит из двух зданий: пятиэтажного офисного корпуса и двухэтажного административного блока. Объект расположен на территории бывшего Санкт-Петербургского трикотажного объединения "НИКА" и был введен в эксплуатацию после реконструкции. В 2009 году основной корпус был надстроен с трех до пяти этажей.

Фото: freepik