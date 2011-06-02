Умер петербургский актёр и режиссёр Александр Иовлев

Артист, известный по сериалам "Ментовские войны" и "Тайны следствия", умер 22 сентября.

В возрасте 79 лет ушёл из жизни актёр, режиссёр и педагог Александр Иовлев. О его кончине сообщили в петербургском театральном центре "За Черной речкой", где он работал с 1999 года. Церемония прощания с артистом состоялась 27 сентября.

Александр Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1972 году окончил режиссёрский курс народного артиста России Зиновия Корогодского в ЛГИТМиК (ныне РГИСИ). После института два года возглавлял Самарский ТЮЗ, а с 1977 по 1997 год работал режиссёром на ленинградском радио.

Зрителям Иовлев запомнился по ролям в популярных сериалах: врач скорой помощи в "Тайнах следствия" (2002) и прокурор в "Ментовских войнах" (2005). В театре "За Черной речкой" он ставил спектакли и преподавал актёрское мастерство. Причина смерти не уточняется. Коллеги и ученики называют Иовлева "мастером, чьи работы стали частью культурного наследия Петербурга".

Фото: teatrzcr.ru