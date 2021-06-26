Раскрыта причина смерти актера Лагачева в Петербурге из сериала "Тайны следствия"

Причиной стал внезапный инфаркт.

Актер и преподаватель Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрий Лагачев скончался от инфаркта. Об этом сообщила его коллега Алена Францукова в беседе с aif.ru.

По ее словам, накануне смерти артист чувствовал себя хорошо, был бодр и не жаловался на здоровье. Спустя несколько часов после общения его не стало. Медики не успели оказать помощь.

Дмитрий Лагачев умер на 57-м году жизни в Санкт-Петербурге. Он был известен по ролям в телесериалах "Тайны следствия" и "Морские дьяволы", а также занимался педагогической деятельностью.

Смерть актера носит некриминальный характер.

Фото: кадр из фильма "Столыпин... Невыученные уроки"