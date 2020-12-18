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Новый сезон "Тайн Следствия" начали снимать в Петербурге
Сегодня, 14:49
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Новый сезон "Тайн Следствия" начали снимать в Петербурге

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По традиции, в главной роли – Анна Ковальчук.

В Северной столице начались съемки 21-го сезона одного из культовых детективных сериалов "Тайны следствия". Главную роль подполковницы Марии Швецовой снова сыграет народная артистка РФ Анна Ковальчук. 

В пресс-службе телеканала "Россия" рассказали, что когда 22-летняя Анна Ковальчук первый раз пришла на пробы сериала 20 лет назад, она надбавила себе 10 лет к возрасту.  Режиссёром нового сезона выступит Максим Демченко ("Паромщица", "Доктор Рихтер. Продолжение").

Что происходило на съемочной площадке юбилейного 20-го сезона, Piter.tv показывал в специальном репортаже.

В Петербурге проходят съемки не только "Тайн следствия", но ещё начались съемки сериала о Фаине Раневской. 

Фото: предоставлено телеканалом "Россия"

Теги: анна ковальчук, съемки сериала, тайны следствия
Категории: Кино, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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