В Петербурге начали снимать сериал о Фаине Раневской

В драме будет рассказано о жизни и творческом пути артистки.

В Петербурге начались съёмки 8-серийного сериала о легендарной актрисе театра и кино Фаине Раневской. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании Star Media.

В драме будет рассказано о жизни и творческом пути артистки. Действие сериала начнётся в начале XX века и пройдет через гражданскую войну, становления СССР, Великую Отечественную войну и времена застоя.

Лента приурочена к 125-летию Фаины Раневской. Режиссером кинокартины выступил Дмитрий Петрунь. Главную роль исполнит актриса Мариэтта Цигаль-Полищук. Съёмки до конца сентября будут идти в Петербурге, Выборге, Москве и Таганроге (родной город Раневской).

Фото: ВКонтакте / Кинокомпания Star Media