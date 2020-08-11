Как в Петербурге снимают продолжение сериала "Тайны следствия"

Piter.TV побывал на съемочной площадке и узнал, как в будущем сезоне будут развиваться отношения главных героев.

В Петербурге снимают продолжение детективного сериала "Тайны следствия" на телеканале "Россия". Сериал о следователе Марии Швецовой выходит на экраны уже 20 лет. Piter.TV удалось побывать на съемочной площадке и пообщаться с актерами.

Я 20 лет здесь работаю, это большой срок для того, чтобы прирасти ко всему, начиная от названия, при произношении этих двух слов "Тайны следствия", у меня вздрагивает сердце. При встрече с людьми, с некоторыми я работаю 20 лет, с некоторыми десять или год, это неважно, все люди, которые приходят на съемки, это люди, влюбленные в эти два слова. Анна Ковальчук, актриса

В прошлом, 19-м, сезоне у главной героини появился новый напарник – Олег Платонов.

У них просто такой конфетно-букетный период, потому что его не было. Все закончилось тем, что у них все началось, и он уехал. Здесь такой период ухаживаний, но все это остается за кадром, поскольку это не прописано никак было. Алексей Комашко, актер

По словам режиссера, съемочный процесс усложнила пандемия коронавируса.

Мы переносим объекты из густонаселенных в малонаселенные, массовые сцены пытаемся решить с меньшим количеством людей, при этом так, чтобы не потерять в изображении масштабности происходящего. Мы столкнулись с определенными трудностями, которые заставляют нас фантазировать, и это хорошо. Егор Баринов, режиссер

Съемки пройдут в Петербурге и окрестностях, также герои отправятся на расследование в Карелию.

Фото и видео: Piter.TV