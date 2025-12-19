Власти Петербурга планируют создать площадку ОЭЗ у метро "Улица Дыбенко"

На новой площадке ОЭЗ в Петербурге смогут работать до 30 компаний резидентов.

На территории планируемой площадки "Дыбенко" Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" смогут разместиться около тридцати компаний-резидентов. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в интервью информационному агентству ТАСС.

Правительство Санкт-Петербурга направило в Министерство экономического развития Российской Федерации предложение о включении территории в состав ОЭЗ. Федеральное министерство поддержало данную инициативу. Развитие площадки "Дыбенко" рассчитано на период с 2026 по 2030 год.

Планируется создание инновационного центра площадью примерно 62 тысячи квадратных метров. В настоящее время городские власти прорабатывают имущественные и правовые вопросы создания площадки. Параллельно ведутся переговоры с потенциальными резидентами из сфер информационных технологий, радиоэлектроники и микроэлектроники. Общее количество резидентов на всех площадках петербургской ОЭЗ составляет 66 компаний.

Совокупный объём заявленных инвестиций всеми резидентами ОЭЗ "Санкт-Петербург" достигает 236 миллиардов рублей. В настоящее время в состав зоны входят площадки "Нойдорф", "Новоорловская", "Парнас" и "Шушары".

