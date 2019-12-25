Слуцкий предложил освободить самозанятых родителей с детьми до трех лет от налогов

Депутаты предложили Минфину России снизить финансовую нагрузку на семьи с маленькими детьми, что позитивно скажется на совмещении бизнеса и ухода за ребенком.

ЛДПР направило письмо российскому министру по финансам Антону Силуанову с предложением освободить от налогов самозанятых и индивидуальных предпринимателей,которые воспитывают детей в возрасте до трех лет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель фракции в Государственной думе, руководитель профильного комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий из нижней палаты добавил, что для данной категории населения также можно подумать о снижении налоговой нагрузки на заявленный период.

... В том числе для молодых мам с маленькими детьми, которые честно платят налоги, работают в легальном поле, но при этом лишены базовых гарантий, которые, повторюсь, есть у наемных работников. Надо временно освободить самозанятых, ИП от уплаты налога или снизить налоговую нагрузку на период ухода за ребенком до трех лет. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

В документе говорится о том, что в стране значительно увеличилось количество людей, трудоустроенных вне рамок классических рабочих отношений. Многие женщины с маленькими детьми оказывают клиентам -услуги на дому, занимаясь мелким производством или торговлей через маркетплейсы. А мужское население страны работает в сферах ремонта, технического обслуживания и транспортных перевозок. Сейчас самозанятые и индивидуальные предприниматели в период ухода за ребенком до трех лет остаются менее защищенными по сравнению с другими наемными категориями. В частности, у них нет права на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и социальные гарантии, но сохраняется обязанность по уплате налогов и прочих обязательных платежей, вне зависимости от уровня фактического снижения доходов.

