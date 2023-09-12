Регионам предложили дать право повышать возраст продажи алкоголя

Сергей Рыбальченко считает, что законодательную меру можно распространить и на табак.

Власти на местах должны иметь право самостоятельно увеличивать возраст, с которого в региональных торговых точках разрешено приобретать алкогольную и табачную продукцию. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Специалист добавил, что в настоящее время министерство по здравоохранению рекомендует чиновникам повысить минимальный возраст для реализации таких категорий товаров до 21 года. Общественные аналитики также поддерживают предложение. Эксперт уверен, что многие регионы страны будут готовы "одномоментно и достаточно быстро, с большой радостью" поддержать инициативу.

Но мы видим, что пока эта инициатива не нашла своего решения, не закреплена. Я считаю, что нужно дать регионам право увеличивать возраст, начиная с которого продается алкоголь... Причем, тогда такое же решение можно принять и в отношении реализации табачной продукции. Сергей Рыбальченко, эксперт

В ОП добавили, что сокращение табакокурения и употребления алкоголя в среде молодежи напрямую связано с тремя факторами. Речь идет о сокращении пространственной доступности, временной доступности и ценовой доступности категорий товаров. Если государство стремится добиться снижения показателей по смертности, а также роста продолжительности жизни населения, то эти меры должны быть введены как можно быстрее, так как сейчас они "просто горят".

В Госдуму запретили проносить алкоголь и подарки.

Фото: Piter.tv