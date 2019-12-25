  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуму запретили проносить алкоголь и подарки
Сегодня, 7:29
80
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуму запретили проносить алкоголь и подарки

0 0

Отмечается, что в прошлые  годы таких запретов не было.

В Госдуму запретили проносить алкоголь и подарки перед Новым годом. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источники.

Отмечается, что депутатам запрещено проносить в Госдуму любые подарки, в том числе конфеты, ежедневники и календари. Помощница одного из депутатов, по словам одного из источников, сделала заявку на пронос конфет, но получила отказ. Ей сказали, что никаких подарок проносить нельзя.

Приказ связан с безопасностью, о чем заявил другой источник РБК. При этом в прошлые  годы таких запретов не было. Также сообщается, что ограничения связаны с инцидентом с продажей мест на круглые столы в Госдуме, и запрет ввели на фоне разбирательств по поводу этого случая.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам.

Фото: Piter.tv

Теги: алкоголь, госдума россии, запрет, подарки
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии