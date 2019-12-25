Отмечается, что в прошлые годы таких запретов не было.

В Госдуму запретили проносить алкоголь и подарки перед Новым годом. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источники.

Отмечается, что депутатам запрещено проносить в Госдуму любые подарки, в том числе конфеты, ежедневники и календари. Помощница одного из депутатов, по словам одного из источников, сделала заявку на пронос конфет, но получила отказ. Ей сказали, что никаких подарок проносить нельзя.

Приказ связан с безопасностью, о чем заявил другой источник РБК. При этом в прошлые годы таких запретов не было. Также сообщается, что ограничения связаны с инцидентом с продажей мест на круглые столы в Госдуме, и запрет ввели на фоне разбирательств по поводу этого случая.

