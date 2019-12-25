В ГД предложили выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам

Обращение от "Справедливой России" направлено главе Минздрава.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" предложили запустить федеральную программу "Целевой врачебный сертификат" для выпускников медицинских вузов. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала руководитель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. В тексте документа говорится о том, что каждый молодой специалист из сферы здравоохранения получит от государства два миллиона рублей на четыре года. Такое обращение законодатели направили в адрес министра из профильного министерства Михаила Мурашко. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданство общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Несмотря на рост общего числа врачей в стране, в государственных медучреждениях их становится все меньше... А на селе и в малых городах, где медицинские работники нужны больше всего, нехватка кадров достигает критических значений. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты заметила, что причина дефицита кадров властям понятна. Речь идет о том, что молодежь уходит в частный сектор или отправляется в крупные города, где лучше условия труда и оплата выше. Однако, по словам Яны Лантратовой, государство не может допустить того, чтобы качество и доступность медицинской помощи зависели от места проживания граждан.

