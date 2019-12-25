В ГД хотят ввести единую форму согласия родителей на открытие счета подросткам

Андрей Луговой объяснил данную меру защитой детей от мошенников.

В России необходимо ввести единую форму согласия родителей на открытие счета несовершеннолетнему ребенку для борьбы с вовлечением подростков в дропперство. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой. Парламентарий из нижней палаты указал прессе, что власти одобрили федеральный закон, согласно которому граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут открывать счет в банковской организации с письменного согласия своего законного представителя. При этом на текущий момент правительством не установлена форма самого документа.

Мы знаем, насколько технологичны организаторы всех этих групповых схем. Конечно, они находят возможность и подделать. Мы сейчас эту тему изучаем, и мы тоже обязательно предложим установить некую для банков единую форму согласия родителей, железобетонную, чтобы ее никто не мог обойти. Андрей Луговой, депутат ГД РФ

Андрей Луговой добавил, что в противном случае злоумышленники начнут еще более активно вовлекать подростков в криминальные схемы. Депутат добавил, что несовершеннолетние россияне пользуются счетами для бытовых вопросов, а траты по ним минимальны. В результате иметь для детей больше одного такого счета нет никакого смысла.

Фото: Piter.tv