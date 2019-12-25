Слуцкий предложил создать цифровой реестр мигрантов-таксистов

В ЛДПР напомнили о недавнем происшествии в Калининграде со сбитыми студентками.

Председатель профильного комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий через социальные сети предложил создать на территории нашей страны единый цифровой реестр мигрантов, работающих в сфере такси. К такому решению парламентарий из нижней палаты парламента призвал власти после недавнего инцидента в Калининграде. Речь идет о том, что в этом российском городе водитель-мигрант на такси сбил трех студенток. ДТП зафиксировано на пешеходном переходе. После совершения наезда га людей шофер просто скрылся с места аварии. По мнению законодателя, контроль за сферой такси на федеральном уровне позволит обезопасить граждан от нелегалов на дорогах.

Это не просто ДТП — это печальный показатель реалий, которые требуют принципиальных решений. В регионе запрещено привлекать мигрантов к работе в такси, однако ни агрегатора такси, ни собственника машины, который сдавал её в аренду, это не остановило. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

В собственном Telegram-канале депутат отметил, что полностью поддерживает призыв координатора Калининградского отделения ЛДПР Евгения Мишина по необходимости корректировки миграционной политики России. По словам Леонида Слуцкого, такой государственный реестр должен содержать в себе полную информацию о сотруднике. В частности, включать биометрические данные и информацию о соблюдении ПДД. Парламентарий добавил, что сервисам-агрегаторам такси стоит запретить мигрантам создавать аккаунты без подтверждения этих персональных сведений в реестре.

В ГД рассказали о размерах разовой выплаты накопительной пенсии в 2026 году.

Фото: Piter.tv