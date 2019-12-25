В ГД рассказали о размерах разовой выплаты накопительной пенсии в 2026 году

Елена Цунаева раскрыла подробности начислений от Социального фонда России в следующем году.

Пенсионеры в 2026 году смогут получить в качестве единовременной выплаты всю сумму накопительной пенсии в том случае, если она не превышает 440 тысяч рублей. Такими данными с журналистам информационного агентства "ТАСС" поделилась первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева Парламентарий представляет в нижней палате партию "Единая Россия". Она указала, что государственную выплату смогут подучить женщины и мужчины, которые достигли 55 лет и 60 лет соответственно.

Единовременная выплата дается в том случае, если средства пенсионных накоплений гражданина в 2026 году не превышают 440 тысяч рублей. Елена Цунаева, депутат ГД РФ

Елена Цунаева добавила, что такой показатель получается при делении всей суммы пенсионных накоплений человека на ожидаемый период выплаты пенсии. В официальном расчетном показателе, установленном федеральным правительством, речь идет о 270 месяцах. В том случае, если цифра окажется менее десяти процентов от прожиточного минимума для российского пенсионера, то все накопления пожилой гражданин может получить в виде разовой выплаты. Таким образом речь идет о предельном показателе, при котором денежные средства могут быть получены россиянином единовременно. Средний же размер разовой выплаты пенсионных накоплений в следующем году по сведениям от материалов Социального фонда, будет находиться на отметке в 68 тысяч рублей.

Напомним, что накопительная пенсия формировалась за счет части страховых взносов. В 2014 году такой механизм формирования накопительной пенсии был заморожен, однако уже накопленные денежные средства остались на пенсионных счетах граждан. Они выплачиваются в соответствии с законодательством страны. Выплата накопительной части может осуществляться либо ежемесячно, либо единовременно при выходе человека на пенсию. Средний размер ежемесячной выплаты накопительной пенсии в 2026 году в России составит почти 1,6 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv