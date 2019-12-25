В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию при капремонте

"Новые люди" рассказали о необходимости обезопасить старый фонд.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения при капитальном ремонте каждого многоквартирного здания. Текст соответствующей законодательной инициативы распространен пресс-службой политиков из нижней палаты парламента по СМИ. Известно, что документ направлен лично российскому министру по строительству и Жилищно-коммунальным услугам (ЖКХ) Иреку Файзуллину.

Предлагаем рассмотреть возможность включения работ по установке, модернизации и ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения в местах общего пользования многоквартирных домов в обязательный перечень работ по капитальному ремонту. текст документа

Авторы проекта уточнили, что для новых жилых домов оснащение современными системами противопожарной защиты предусмотрено действующими нормативами страны. Однако значительная часть объектов из старого жилого фонда подобными системами не оборудована. Иногда эти приспособления находятся в неработоспособном состоянии. Таким образом в России существуют повышенные риски для здоровья и жизни граждан.

Фото: Piter.tv