В ГД внесли законопроекты о защите интересов обманутых дольщиков в сфере ИЖС

Сергей Миронов рассказал о необходимости внесения правок в закон "Об ипотеке" и Налоговый кодекс России.

На рассмотрение Государственной думы России внесен пакет законопроектов о защите интересов обманутых недобросовестными подрядчиками дольщиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в том числе о сохранении для этих категорий граждан льготного кредитования при задержке сроков строительства жилья. Соответствующее заявление журналистам сделал лидер политической партии "Справедливая Россия", заместитель председателя профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Сергей Миронов в комментарии для информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты уточнил, что инициатива создана совместно с коллегой Александром Аксененко. Могут быть внесены изменения в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", а также дополнен Налоговый кодекс Эксперты заметили, что сейчас банковские организации страны могут лишать таких граждан льготной ипотеки из за задержки сроков строительства и регистрации права собственности.

В ситуации, когда подрядчики не исполнили свои обязательства, обанкротились или фактически прекратили деятельность, граждане оказались в положении, при котором у них отсутствует построенный жилой дом, но сохраняется долговая нагрузка по ипотечному кредиту, причем истечение предельных сроков строительства и регистрации прав влечет лишение их статуса льготных заемщиков и перевод на рыночные процентные ставки. пояснительная записка

Законодатели предлагают коллегам освободить обманутых дольщиков в сфере ИЖС от уплаты государственной пошлины при обращении в судебную инстанцию общей юрисдикции в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по строительству объектов ИЖС. Иногда цена такого иска достигает сумму в несколько десятков миллионов рублей (включает в себя стоимость дома, земельного участка, сопутствующих работ и услуг). Дополнительно депутаты могут освободить пострадавших лиц от уплаты государственной пошлины по всем заявлениям и обращениям, которые арбитражный суд будет рассматривать в рамках расследований о банкротстве компаний-застройщиков.

В Госдуме предложили показывать в школах советские новогодние сказки.

Фото: Piter.tv