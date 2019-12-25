В Госдуме предложили показывать в школах советские новогодние сказки

Депутат Игорь Антропенко призвал дать детям предпраздничную атмосферу.

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил показывать детям в школах советские и российские сказки с новогодней тематикой. В качестве примера он привел такие картины как "Новогодние приключения Маши и Вити", "Двенадцать месяцев", "Зимняя сказка", "Снежная королева", "Морозко", "Когда зажигаются елки". Соответствующее заявление парламентарий из нижней палаты сделал в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". Законодатель отметил, что в последний месяц года и взрослым, и учащимся требуется почувствовать предновогоднюю суету и настроение.

В декабре уже начинается предновогодняя суета, - вокруг все украшено. Я бы хотел предложить школам показывать советские и российские сказки и мультфильмы с новогодней тематикой. Игорь Антропенко, депутат ГД РФ

Депцтат вспомнил о том, что лично с удовольствием вместе со своим детьми смотрел и пересматривал эти фильмы. Хотя современному поколению такое кино может показаться малодинамичным, не таким ярким, как мультфильмы, однако важно показать то, с какой душевностью и добром может быть снят и показан сюжет историй. Игорь Антропенко заметил, что родители также могли бы рекомендовать ребенку смотреть именно советские и российские новогодние кинокартины.

Фото: Piter.tv