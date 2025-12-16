Почти у 60% петербуржцев нет страхов, связанных с работой

Тем не менее у части респондентов есть опасения.

Согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, большинство работающих жителей Петербурга чувствуют себя уверенно. Так, 58% трудоустроенных горожан заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с профессиональной деятельностью.

Тем не менее у части респондентов есть опасения. Самым распространённым страхом стало увольнение, его боятся 10% опрошенных. На втором месте – опасения по поводу недооценённости и низкой зарплаты (8%). Также петербуржцы боятся оказаться невостребованными специалистами (5%) и не справиться со своими обязанностями.

Исследование также выявило гендерные различия в профессиональных страхах: женщины чаще всего боятся недооценённости со стороны руководства и того, что не справятся с работой. Мужчины, в свою очередь, больше опасаются потерять место, столкнуться с нестабильностью или обманом со стороны работодателя.

Ранее мы сообщили о том, что только 10% петербуржцев продлят День России отпусками и отгулами.

Фото: Piter.TV