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Почти у 60% петербуржцев нет страхов, связанных с работой
Сегодня, 8:48
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Почти у 60% петербуржцев нет страхов, связанных с работой

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Тем не менее у части респондентов есть опасения.

Согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, большинство работающих жителей Петербурга чувствуют себя уверенно. Так, 58% трудоустроенных горожан заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с профессиональной деятельностью.

Тем не менее у части респондентов есть опасения. Самым распространённым страхом стало увольнение, его боятся 10% опрошенных. На втором месте – опасения по поводу недооценённости и низкой зарплаты (8%). Также петербуржцы боятся оказаться невостребованными специалистами (5%) и не справиться со своими обязанностями.

Исследование также выявило гендерные различия в профессиональных страхах: женщины чаще всего боятся недооценённости со стороны руководства и того, что не справятся с работой. Мужчины, в свою очередь, больше опасаются потерять место, столкнуться с нестабильностью или обманом со стороны работодателя.

Ранее мы сообщили о том, что только 10% петербуржцев продлят День России отпусками и отгулами.

Фото: Piter.TV

Теги: карьера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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