Только 10% петербуржцев продлят День России отпусками и отгулами

Большинство граждан не планируют менять свой привычный режим.

В связи с государственным праздником День России, россияне, работающие по стандартному графику, будут отдыхать три дня подряд, а не четыре, как в прошлом году. Эти выходные продлятся с 12 по 14 июня. Тем не менее, 10% участников опроса сервиса по поиску работы Superjob планируют воспользоваться случаем для более длительного отдыха, комбинируя выходные с днями отпуска или дополнительными отгулами.

Респонденты мужского пола демонстрируют большую склонность к удлинению праздничного периода: 12% мужчин против 8% женщин намерены взять дополнительные дни. Более молодая аудитория (до 35 лет), напротив, реже готова к продлению выходных по сравнению со старшим поколением. Интересно, что среди респондентов с высшим образованием тех, кто желает отдохнуть дольше, оказалось 15%, тогда как среди лиц со средним профессиональным образованием этот показатель составил всего 5%.

Большинство же граждан – 59% – не планируют менять свой привычный режим и обойдутся официальными выходными.

Ранее мы сообщили о том, что только 22% петербуржцев предпочли бы воспользоваться услугами роботов-доставщиков.

Фото: Piter.TV