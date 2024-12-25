В Петербурге построят многофункциональный технопарк с офисами и цехами

Строительство завершат к 2027 году.

Компания "Бриз" реализует проект технопарка на участке 3,5 га по адресу Литовская улица, 16Б. Общая площадь комплекса составит 24 тыс. кв. м.

Строительство разбито на четыре очереди. Первая очередь, включающая два торгово-офисных здания площадью 4,3 тыс. кв. м, уже завершена. Вторая предусматривает возведение шоурумов формата street retail и офисно-торгового центра на 6,3 тыс. кв. м. В рамках третьей и четвертой очередей появятся помещения light industrial площадью 8,4 тыс. кв. м и офисные блоки на 5,5 тыс. кв. м. В составе комплекса запланированы коворкинг, конференц-зал и объекты общественного питания.

Завершить строительство планируется в 2027 году. Инвестиции в проект оцениваются в 1,8–2 млрд руб. В новом технопарке предусмотрены площади от 50 кв. м для стартапов и более крупные блоки для арендаторов. Компания ведет переговоры с потенциальными якорными резидентами.

Ранее сообщалось, что у станции "Рыбацкое" появится перехватывающая парковка на 124 места.

Фото: freepik