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К 2030 году в Петербурге появится новый технопарк, объем инвестиций – более 10 млрд рублей
Сегодня, 10:59
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К 2030 году в Петербурге появится новый технопарк, объем инвестиций – более 10 млрд рублей

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Возведут производственно-промышленный комплекс по ремонту и дооснащению изделий машиностроительного производства.

В Петербурге к 2030 году появится новый технопарк. Соглашение о строительстве подписали городское правительство и компания "АН Инвест Северная Столица" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков. 

Возведут производственно-промышленный комплекс по ремонту и дооснащению изделий машиностроительного производства. Инвестиции в проект составят свыше 10 млрд рублей, работать в технопарке будут порядка 3,5 тыс. специалистов. 

Реализация проекта станет важным шагом в укреплении статуса города как ключевого центра машиностроения и инженерных компетенций. 

Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что объем контрактов на ПМЭФ-2025 оценивают в 7,5 трлн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пмэф, технопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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