К 2030 году в Петербурге появится новый технопарк, объем инвестиций – более 10 млрд рублей

В Петербурге к 2030 году появится новый технопарк. Соглашение о строительстве подписали городское правительство и компания "АН Инвест Северная Столица" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.
Возведут производственно-промышленный комплекс по ремонту и дооснащению изделий машиностроительного производства. Инвестиции в проект составят свыше 10 млрд рублей, работать в технопарке будут порядка 3,5 тыс. специалистов.
Реализация проекта станет важным шагом в укреплении статуса города как ключевого центра машиностроения и инженерных компетенций.
Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга
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Фото: Piter.TV
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