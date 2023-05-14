К 2030 году в Петербурге появится новый технопарк, объем инвестиций – более 10 млрд рублей

Возведут производственно-промышленный комплекс по ремонту и дооснащению изделий машиностроительного производства.

В Петербурге к 2030 году появится новый технопарк. Соглашение о строительстве подписали городское правительство и компания "АН Инвест Северная Столица" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Возведут производственно-промышленный комплекс по ремонту и дооснащению изделий машиностроительного производства. Инвестиции в проект составят свыше 10 млрд рублей, работать в технопарке будут порядка 3,5 тыс. специалистов.

Реализация проекта станет важным шагом в укреплении статуса города как ключевого центра машиностроения и инженерных компетенций. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV