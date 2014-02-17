Программа форума предусматривает проведение деловых мероприятий формата бизнес-диалогов с представителями зарубежных партнеров, включая Африку, Бахрейн, Индию, Иран, Китай и страны Евросоюза.

Основной темой проходящего в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проводимого уже в 28-й раз, выбрана концепция "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Основной акцент участников будет сделан на обсуждение изменений в сфере международного взаимодействия, вызванных новыми экономическими и политическими реалиями современности.

Главным мероприятием форума станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, намеченная на 20 июня. Как пояснил помощник президента Юрий Ушаков, глава государства даст свою оценку положениям в российской и мировой экономиках. Особое внимание уделяется статусу гостевого государства, которое в этом году принадлежит Бахрейну, делегация которого представлена самим наследным принцем Нассером Хамадом бин Исой аль-Халифой.

Программа форума предусматривает проведение деловых мероприятий формата бизнес-диалогов с представителями зарубежных партнеров, включая Африку, Бахрейн, Индию, Иран, Китай и страны Евросоюза. Отдельно предусмотрено подписание декларации о стратегическом партнерстве с Индонезией. На мероприятии также присутствуют представители американских предпринимателей.

Участниками форума станут политики из примерно полусотни стран мира, многие из которых делегируют на мероприятие первых лиц правительств и ключевых членов кабинетов министров.

Всего программа форума охватывает около 200 специализированных обсуждений, среди которых важнейшее событие — панельная сессия с участием руководителя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова, заместителя руководителя Администрации Президента Максима Орешкина и главы Министерства экономического развития Максима Решетникова.

Важнейшие темы обсуждения включают создание условий для формирования надежных накоплений населения, развитие биржевых рынков, возрождение отстающих регионов России, рынок трудовых ресурсов, автомобильную промышленность, динамику газовой отрасли и использование технологий искусственного интеллекта в экономических процессах.

Эксперт Института региональных исследований РАНХиГС Владимир Климанов подчеркивает, что помимо указанных направлений участники обратят особое внимание на поддержание высоких темпов экономического роста и укрепление позиций России в технологической конкуренции.

Эксперты Российского экономического университета имени Плеханова предполагают, что общая сумма соглашений, достигнутых на ПМЭФ-2025, составит около 7–7,5 триллионов рублей, увеличившись по сравнению с прошлогодними показателями (6,4 трлн руб.). Юлию Коваленко, доцент кафедры финансового контроля и аудита, видит основной причиной роста расширение международной активности и углубление межрегионального сотрудничества внутри страны.

Независимые аналитики, включая Андрея Бархоту, подтверждают прогнозы коллег, отмечая положительное влияние мероприятий форума на экономические процессы в стране.

Ранее мы сообщили о том, что биометрическую регистрацию в отелях организуют для участников ПМЭФ.

Фото: Piter.TV (архив)