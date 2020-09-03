Биометрическую регистрацию в отелях организуют для участников ПМЭФ

Такая регистрация – альтернатива предъявлению паспорта.

Для участников Петербургского международного экономического форума организована биометрическая регистрация в трех гостиницах. Об этом сообщили в Смольном 17 июня.

Сервис внедрили по поручению руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко при поддержке городской администрации.

Петербург стал третьим городом в стране, который подключился к пилотированию сервиса. Мы уверены, что гости оценят это нововведение по достоинству. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Такая регистрация – альтернатива предъявлению паспорта. Гости самостоятельно решат, какой вариант выбрать. Чтобы подключить сервис, нужно заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на стойке регистрации.

Напомним, ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории Пулково в преддверии ПМЭФ открыли новую дорогу.

Фото: pxhere