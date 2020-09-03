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Биометрическую регистрацию в отелях организуют для участников ПМЭФ
Сегодня, 17:28
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Биометрическую регистрацию в отелях организуют для участников ПМЭФ

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Такая регистрация – альтернатива предъявлению паспорта.

Для участников Петербургского международного экономического форума организована биометрическая регистрация в трех гостиницах. Об этом сообщили в Смольном 17 июня. 

Сервис внедрили по поручению руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко при поддержке городской администрации. 

Петербург стал третьим городом в стране, который подключился к пилотированию сервиса. Мы уверены, что гости оценят это нововведение по достоинству. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Такая регистрация – альтернатива предъявлению паспорта. Гости самостоятельно решат, какой вариант выбрать. Чтобы подключить сервис, нужно заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на стойке регистрации. 

Напомним, ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня. 

Ранее мы рассказывали о том, что на территории Пулково в преддверии ПМЭФ открыли новую дорогу. 

Фото: pxhere 

Теги: биометрия, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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