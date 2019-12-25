В России могут начать обрабатывать биометрию преступников без их согласия

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина.

На российской территории федеральное правительство может одобрить законопроект, который разрешает обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. В настоящее время документ внесен на изучение в кабинет министров и будет рассмотрен чиновниками на ближайшем оперативном заседании. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился собственный источник. Уточним, что следующее заседание кабмина ожидается в ближайшие дни.

Напомним, что биометрические данные представляют из себя уникальную физиологическую информацию о конкретном человеке. К таковой относятся отпечатки пальцев, голос, поведенческие особенности. В настоящее время в нашей стране регистрация биометрии проводится на добровольной основе. Согласно этим данным россиянин может получить государственные услуги без личного посещения или без предъявления гражданского паспорта. Для регистрации биометрии требуется подать заявление на "Госуслугах" или лично прийти в центр обслуживания. Все сведения хранятся в Единой биометрической системе.

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Фото: Piter.tv