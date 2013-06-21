Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак на Wildberries бизнеса

Поддержку государства получат юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), сумма понесенного материального ущерба которых превышает пять процентов годового дохода.

Председатель федерального правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки российского бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы "РВБ" (Wildberries и Russ, RWB). Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой кабинета министров. Чиновники объяснили, что речь идет об отсрочке по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановке проверочных мероприятий.

Известно, что для пострадавших из-за действий БПЛА ВСУ предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС. Также мера распространяется на налог на прибыль, налог при применении упрощенной налоговой системы (УСН) и автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), страховые взносы и авансовые платежи по этим налогам, подлежащих уплате за период с августа 2026 года по июль 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей. Исключением станет НДС, который уплачивается при ввозе товаров на территорию страны.

Кроме этого для пострадавших предпринимателей до конца 2026 года приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. на указанный период властями России приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков. Чиновники добавили, что предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности с бизнеса продлеваются на шесть месяцев.

Мишустин заявил о росте числа туристов из Китая в России.

Фото: Piter.tv