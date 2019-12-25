Известный парашютист-рекордсмен Сергиенко погиб при прыжке в Рязанской области

У 57-летнего спортсмена возникли неполадки с основным парашютом.

Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко погиб, совершая прыжок с высоты шести тысяч метров на аэродроме Крутицы. Предварительной причиной трагедии назван неисправный основной парашют, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, проводился прыжок большой формацией с двух самолетов. Внезапно у 57-летнего спортсмена возникли неполадки с основным парашютом: купол сначала вел себя нестабильно, а на высоте около шести метров резко клюнул вперед.

В результате Сергиенко получил серьезные травмы. Медики прибыли на место происшествия, мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели парашютиста.

Сергей Сергиенко с юности начал увлекаться парашютным спортом, совершив несколько тысяч прыжков. Он также участвовал в установлении ночного парашютного рекорда России. Тогда самолет со спортсменами поднялся на высоту 4,5 тыс. метров. В свободном падении парашютисты собрали "цветок" и находились в таком положении около 20 секунд.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)