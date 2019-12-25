В части территории Рязани есть перебои с электроснабжением после атаки БПЛА

Профильные службы уже занимаются восстановлением электроснабжения.

Рязанская область подверглась массированной атаке со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился российский губернатор Павел Малков. Местный чиновник пояснил, чт ов административном центре из-за падения обломков дронов на промышленных объектах города возникли возгорания. Также фиксируются повреждения линий электропередачи и перебои с электроснабжением для потребителей. На местах происшествия работают оперативные службы. Специалисты оценивают причиненный противников материальный ущерб. Глава региона призвал ограничить перемещение по городу и не подходить к обломкам БПЛА.

Сегодня ночью Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА. Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. Павел Малков, глава Рязанской области

В двух районах Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атак БПЛА.

Фото: Telegram / Павел Малков