В двух районах Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атак БПЛА

Павел Малков рассказал об отражении атаки БПЛА ВСУ в Рязанской области.

Занятия в школах и детских садах на территории Октябрьского и части Советского районов города Рязани отменяются из-за массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины на российский регион. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Павел Малков. Местный чиновник пояснил, что власти открывают дежурные группы в образовательных учреждениях для тех родителей, которым не с кем оставить детей для присмотра.

Продолжаются массовые атаки БПЛА на регион. Сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам. Сегодня в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани. Павел Малков, глава Рязанской области

Один человек пострадал после падения обломком БПЛА на дом в Рязанской области.

Фото: Telegram / Павел Малков