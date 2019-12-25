  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В двух районах Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атак БПЛА
Сегодня, 9:59
31
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В двух районах Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атак БПЛА

0 0

Павел Малков рассказал об отражении атаки БПЛА ВСУ в Рязанской области.

Занятия в школах и детских садах на территории Октябрьского и части Советского районов города Рязани отменяются из-за массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины на российский регион. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Павел Малков. Местный чиновник пояснил, что власти открывают дежурные группы в образовательных учреждениях для тех родителей, которым не с кем оставить детей для присмотра.

Продолжаются массовые атаки БПЛА на регион. Сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам. Сегодня в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани.

Павел Малков, глава Рязанской области

Один человек пострадал после падения обломком БПЛА на дом в Рязанской области.

Фото: Telegram / Павел Малков

Теги: беспилотники, павел малков, пво, регионы, рязанская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии