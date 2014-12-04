На территории Пулково в преддверии ПМЭФ открыли новую дорогу

В аэропорту Пулково в преддверии Петербургского международного экономического форума запустили новую дорогу для транспорта. Трасса вдоль пассажирского терминала стала третьей.
Дорога предназначена для движения личного транспорта и такси. Это позволит сократить время пребывания машин в зоне прибытия. Так, пропускная способность будет повышена на 40%.
Среднее время проезда транспорта – от въезда через шлагбаум до выезда, включая высадку и посадку пассажиров, – составит до 4 минут.
Пресс-служба Пулково
Напомним, форум состоится с 18 по 21 июня.
Ранее мы рассказывали о том, что безопасность ПМЭФ-2025 обеспечит новая система защиты от БПЛА.
Фото: пресс-служба аэропорта Пулково
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все