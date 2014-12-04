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На территории Пулково в преддверии ПМЭФ открыли новую дорогу
Сегодня, 13:00
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На территории Пулково в преддверии ПМЭФ открыли новую дорогу

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Так, будет повышена пропускная способность зоны прибытия на 40%.

В аэропорту Пулково в преддверии Петербургского международного экономического форума запустили новую дорогу для транспорта. Трасса вдоль пассажирского терминала стала третьей.

Дорога предназначена для движения личного транспорта и такси. Это позволит сократить время пребывания машин в зоне прибытия. Так, пропускная способность будет повышена на 40%. 

Среднее время проезда транспорта – от въезда через шлагбаум до выезда, включая высадку и посадку пассажиров, – составит до 4 минут. 

Пресс-служба Пулково 

Напомним, форум состоится с 18 по 21 июня. 

Ранее мы рассказывали о том, что безопасность ПМЭФ-2025 обеспечит новая система защиты от БПЛА. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

Теги: новая дорога, пмэф, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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