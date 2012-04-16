Безопасность ПМЭФ-2025 обеспечит новая система защиты от БПЛА

Как рассказал Сергей Шандобыло, они предложили решение, которое уже апробировано и работает в реальных условиях.

Новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников (БПЛА) обеспечит безопасность конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" во время проведения ПМЭФ-2025. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло.

Как рассказал Сергей Шандобыло, они предложили решение, которое уже апробировано и работает в реальных условиях. "Данная новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников позволяет не просто наблюдать, а действовать".

Также данная система будет продемонстрирована в ходе ПМЭФ участникам форума в конгресс-центре в зоне "Территория инноваций".

ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ – Фонд Росконгресс.

18 июня Эрмитаж будет работать до двух часов дня.

Фото: Piter.tv