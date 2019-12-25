18 июня Главный музейный комплекс будет работать до двух часов дня

Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.

В связи с мероприятиями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня 2025 года Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа будет работать в сокращённом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиции в этот день будут открыты до 14:00. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея. График работы Главного штаба останется без изменений – до 18:00.

Также посетителей предупреждают, что 18 июня Зимний дворец Петра I не принимает посетителей.

Ранее стало известно, что посетить ПМЭФ-2025 можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19.

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Фото: Piter.tv