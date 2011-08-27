Учителя смогут бесплатно попасть в Эрмитаж 1 сентября

В настоящее время правительство еще прорабатывает общий регламент реализации этой инициативы, однако руководство Эрмитажа уже приняло решение расширить свою социальную программу.

Во вторник, 1 сентября, Государственный Эрмитаж открыл свои двери для бесплатного посещения не только школьниками и студентами, но и педагогами. Как сообщили в пресс-службе музея, это решение принято в дополнение к указу президента РФ "О дополнительных мерах поддержки учителей", который гарантирует работникам образования право бесплатно посещать музеи не реже одного раза в месяц.

В настоящее время правительство еще прорабатывает общий регламент реализации этой инициативы, однако руководство Эрмитажа уже приняло решение расширить свою социальную программу. В День знаний бесплатный вход на территорию Главного музейного комплекса доступен учителям, работающим в системе общего образования Российской Федерации (включая школы, лицеи и гимназии).

Для прохода необходимо оформить бесплатный билет. Сделать это можно двумя способами: заранее через официальный сайт Государственного Эрмитажа и непосредственно в кассах музея в день посещения.

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Фото: Piter.TV