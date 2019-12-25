Посетить ПМЭФ-2025 можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19

ПМЭФ пройдёт в Петербурге с 18 по 21 июня.

Санкт-Петербург продолжает активно готовиться к XXVIII Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня в КВЦ "Экспофорум". Как отметили на рабочем совещании под руководством вице-губернатора Валерия Москаленко, подготовка идёт по утвержденному графику. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга В.Н.Москаленко.

Одним из ключевых условий допуска на площадки форума по-прежнему остается наличие отрицательного результата теста на COVID-19. Усиленный санитарный контроль также предусмотрен в аэропорту, на вокзалах, в гостиницах и местах общественного питания.

Экспозиционно-деловая зона города займёт привычные 1,7 тысячи квадратных метров. Ожидается насыщенная культурная и спортивная программа: накануне форума стартует многодневная велогонка "Золото Ладоги", в дни ПМЭФ пройдут традиционный забег и фестиваль "Паруса Кронштадта". В рамках культурного фестиваля "Петербургские сезоны" на Дворцовой площади состоится концерт с участием популярных артистов.

Организаторы также обещают заранее информировать горожан о временных транспортных ограничениях и предпринимать меры для минимизации неудобств.

Ранее президент Республики Сербской подтвердил участие в ПМЭФ-2025.

Фото: Piter.tv (архив)